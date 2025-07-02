Клишас: Диаспоры не могут диктовать свои правила России

Председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что этнические диаспоры не могут диктовать государству свои правила.

"Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила", - написал он в Telegram-канале.

"Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен - тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН", - добавил сенатор.

Заявление сделано на фоне громких задержаний в Екатеринбурге по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство. 1 июля в Екатеринбурге был жестко задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Позже он был освобожден. Об этом СМИ сообщил его сын. По его данным, отца допросили в качестве свидетеля по делу "этнической ОПГ".