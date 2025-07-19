Власти обязали водителей пропускать машины чиновников со спецсигналом

Правительство утвердило правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь водители должны целиком освобождать полосу для автомобиля с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковым сигналом. Важно иметь в виду, что это обязательство касается не только скорой помощи, МЧС, полиции и других оперативных служб, но и кортежей высших чиновников.

За отказ пропустить машину со спецсигналом будут штрафовать на сумму от 7,5 до 10 тыс. руб. и лишать прав на срок от 6 до 12 месяцев. Сейчас действует штраф в 4,5–7,5 тыс. руб. и лишение прав на срок от 3 до 12 месяцев.

Министерство транспорта уверяет: поправки необходимы для безопасности объектов госохраны "в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз".

При этом некоторые депутаты Госдумы считают, что поправки могут вызвать много вопросов у россиян, в чьих интересах так спешат куда-то в условиях повышенной опасности слуги народа.

"Одно дело, когда едет скорая, за отказ уступить ей дорогу надо ужесточать ответственность. Другой вопрос, когда власти фактически добавляют привилегий чиновникам, которые ездят на "Аурусах" с мигалками. Это явно вызовет лишнюю напряженность на дорогах", - отмечал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.