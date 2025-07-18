Задержанным в Азербайджане россиянам разрешили встретиться с родными

Желание задержанных в Баку россиян встретиться с родными было удовлетворено, сообщают РИА Новости со ссылкой на аппарат омбудсмена Азербайджана.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что ее обращение принято и она примет все необходимые меры.

"Заявляем, что обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных в Баку граждан РФ были приняты в аппарате омбудсмена Азербайджана, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены", - отметили в аппарате.

Власти Азербайджана 30 июня задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

Напомним, отношения Москвы и Баку обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге "были задержаны якобы участники азербайджанской ОПГ". Их подозревают в убийствах. Действия уральских силовиков вызвали международный скандал. Всех задержанных суд отправил под арест.