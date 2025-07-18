Совет ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций

Совет стран Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций.

"ЕС только что утвердил один из самых жёстких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Каждая санкция ослабляет способность России вести конфликт. Посыл ясен: Европа не отступит от своей поддержки Украины. ЕС будет продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит конфликт", - цитирует портал Совета Евросоюза главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

Пакет коснулся различных сфер. В нём есть и снижение цены на сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель, и запрет на транзакции с банками из России, и санкции против поставщиков для российского оборонно-промышленного комплекса.