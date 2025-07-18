18 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Врачи спасли жительницу Каменска-Уральского, найденную всю в крови у гаражей

Свердловские врачи спасли жительницу Каменска-Уральского, на которую в начале июля напал неизвестный и нанес более 10 ножевых ударов. Напомним, что женщину бросили истекать кровью прямо у гаражей. Помог ей водитель, который проезжал мимо и спугнул преступника.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, у пациентки были колотые раны на животе, груди, спине и шее. Однако, спустя две недели, ее состояние все же удалось стабилизировать.

"Хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость. К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча. Врачи ушили все раны и остановили кровотечение. Женщину уже выписали домой", - отметили в минздраве.

Напомним, что подозреваемого поймали уже на следующий день. Им оказался уроженец села Черемхово Каменского муниципального округа, 1989 года рождения, ранее не судимый, не женатый токарь одного из местных предприятий. Женщина же в тот день направлялась на смену, так как работает продавцом в магазине. По версии следствия, подозреваемый набросился на нее сзади и стал наносить удары кухонным ножом. При этом, ничего ценного из вещей он у свой жертвы так и не забрал. В МВД предполагают, что просто не успел, побоявшись быть раскрытым.

"Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, он хладнокровно ответил, мол, так получилось", - отмечал ранее начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Теги: Каменск-Уральский, продавщица, врач, гараж, нож, нападение


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