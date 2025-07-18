18 Июля 2025
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Фото: Накануне.ru

Минкульт: Закон о запрете "крестопада" затронет музеи

В Минкультуры России сочли, что принятый Госдумой закон "о крестопаде" коснётся работы некоторых музеев: документ окажет влияние на те из них, которые "являются пользователями объектов культурного наследия, относящихся к религиозным объектам".

"Вместе с этим, в случае принятия закона дополнительные разъяснения, вероятнее всего, не потребуются", - сообщил РБК представитель министерства культуры.

Руководители музеев будут обязаны обращать внимание и учитывать необходимость наличия религиозных символов при использовании изображений религиозных объектов.

"Крестопад" начался с обновления тысячной купюры Центробанком несколько лет тому назад. Тогда предполагалось разместить на банкноте пейзаж из Казани, но внимательные граждане увидели – на изображенном храме нет креста (а на соседней мечети – есть полумесяц). В итоге купюра так и не вошла в оборот – ЦБ пообещал изменить изображение, но так и не представил альтернативу. Затем претензии у православных появились к федеральным министерствам и даже к Кремлю – на гербе на сайтах ведомств пропали кресты с корон орлов и державы. Потом кресты вернули. А вот чего Кузнецова и другие оскобленные не комментировали – так это видео в соцсетях, в котором сыну Рамзана Кадырова вручают какую-то награду. На заднем плане виден герб России также без крестов.

Теги: Закон, крестопад, Минкультуры, музеи


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