В России откроют представительство мессенджера Telegram

В России собираются открыть представительство мессенджера Telegram в рамках исполнения закона о "приземлении". Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо - в стадии согласования", - говорится в сообщении.

Одноименная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, уже выполнила соответствующие требования: открыла на сайте Роскомнадзора личный кабинет и создала на своих ресурсах электронную форму для обращения российских пользователей.

Напомним, что именно эти требования содержит закон о "приземлении". Распространяется он на крупные иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 человек. Помимо этого, компании обязаны создать на территории России полноценные представительства.