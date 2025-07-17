Россия передала Украине тысячу тел солдат

Россия передала Украине тела погибших солдат. Речь идёт об 1 тыс. человек.

"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине ещё 1 тыс. тел солдат ВСУ. Получили 19 тел наших погибших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", - написал в своём telegram-канале помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

2 июня в Турции прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Основные договорённости: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет.