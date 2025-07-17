17 Июля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев считает денацификацию Украины долгосрочной работой с общественным сознанием и исторической памятью

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, каким будет будущее Украины. Он полагает, что демилитаризация для Украины – не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих "кровавых геополитических игрищах".

"Денацификация или дебандеризация – не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью. Демократизация – не просто выборы, а восстановление правовых институтов, свободных медиа, партийной конкуренции, разделение ветвей власти. К этим трем "Д" я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция", - сказал Медведев ТАСС.

По мнению Медведева, жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки.

"В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться", - подчеркнул Медведев.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. В конце 2024 г. Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, высказался о том, повёл ли бы себя по-другому, если бы сейчас мог вернуться в день принятия решения о начале специальной военной операции.

"Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, о чём бы я подумал? О том, что решение, принятое в феврале 2022 г., надо было бы принять раньше, и начать к нему готовиться", - сказал Путин.

Теги: Дмитрий Медведев, денацификация, демилитаризация, Украина, Россия


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