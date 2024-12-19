Путин: Начать СВО надо было раньше

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, высказался о том, повёл ли бы себя по-другому, если бы сейчас мог вернуться в день принятия решения о начале специальной военной операции.

"Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, о чём бы я подумал? О том, что решение, принятое в феврале 2022 г., надо было бы принять раньше, и начать к нему готовиться", - сказал Путин.

СВО началась потому, что дальше стоять на месте и ждать было нельзя.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.