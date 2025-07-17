17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Апелляционный суд Москвы отменил субсидиарную ответственность экс-акционера "СМЗ"

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не нашел оснований для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего акционера "Соликамского магниевого завода" ("СМЗ") Игоря Пестрикова, сообщает "РБК Пермь".

Ранее вынесенное решение по его обязательствам перед столичным "Союзинвест" на 465,2 млн руб. отменено, в том числе за погашение долга перед "СМЗ" в 263,8 млн руб. Игорь Пестриков владел 25% акций "СМЗ". 11 мая 2022 года генпрокуратура РФ добилась в краевом арбитражном суде решения об истребовании акций из чужого незаконного владения, включая активы Пестрикова, в пользу государства.

Пестриков остается владельцем 70% долей московского "Союзинвест", занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами, где до 22 декабря 2022 года трудился гендиректором. Компанию признали банкротом 5 июня 2024 года. Арбитражный суд Москвы 19 февраля 2025 года привлек Пестрикова к субсидиарной ответственности. Определение ее размера решено было приостановить до окончания расчетов с кредиторами.

Сам Пестриков признан банкротом 2 июля 2024 года. Его финансовый управляющий Иван Кочкуров обжаловал привлечение должника к субсидиарной ответственности. Девятый арбитражный апелляционный суд 15 июля текущего года согласился с доводами Кочкурова.

В мотивированном постановлении отмечено, что "Союзинвест" 23 ноября 2022 года продало за 500 млн руб. особняк и земельный участок в центре Москвы. Из вырученных средств были погашены личные потребительские кредиты Пестрикова на 465,2 млн руб. В том числе 3 февраля 2023 года перечислено на расчетный счет"СМЗ" 263,8 млн руб. В документах указано, что это оплата за Пестрикова по договору займа от 1 июня 2022 года. Остатка в 34,7 млн руб. было достаточно для погашения требований кредиторов "Союзинвест".

Апелляционная инстанция установила, что уголовное дело Пестрикова не связано с причинением вреда "Союзинвест".

Ранее Пестрикова уличили в организации растраты 250 млн руб. ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ при получении того самого займа, который потом погасил и выплатил проценты на сумму 13,8 млн руб. Также его признали виновным в покушении на организацию растраты 2,5 млрд руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) — при сделке по продаже "СМЗ" своих 24,99% долей в пермском "Фин-проект" — владельцу 100% уставного капитала "Ловозерский ГОК" (Мурманская область). Объявленному в международный розыск бизнесмену отмерили восемь лет заключения в ИК общего режима со штрафом 1,5 млн руб.

Теги: Апелляционный суд Москвы, СМЗ, Игорь Пестриков


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