20 Октября 2025
Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Кассационный суд поддержал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о 10,6% акций, которыми владели более 2 тыс. частных инвесторов.

С иском об изъятии акций в пользу государства в суд обратилась прокуратура. В ведомстве утверждали, что приватизация завода в 1992 году прошла с нарушением закона, потому акции должны вернуться в собственность государства. Также ранее были изъяты 89,5% акций завода, которые принадлежали мажоритарным акционерам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%).

В 2024 году суд удовлетворил требования прокуратуры. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа. Они заявляли, что частные инвесторы являются добросовестными приобретателями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подобные решения могут подорвать доверие розничных инвесторов к фондовому рынку. В мае 2025 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отменил решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций миноритариев Соликамского магниевого завода. Сегодня это решение отменили в кассационном суде.

"Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры сообщает, что суд обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций.

"Суд также "возложил обязанность на Росимущество выплатить гражданам компенсацию за истребованные акции", - говорится в сообщении

Теги: СМЗ, Соликамский магниевый завод, акции, миноритарии, частные инвесторы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2025 10:18 Мск Апелляционный суд Москвы отменил субсидиарную ответственность экс-акционера "СМЗ"

