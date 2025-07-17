Минтруд анонсировал реформу маткапитала, чтобы он "работал на новые рождения"

В Минтруде работают над реформой программы материнского капитала, чтобы она стимулировала семьи рожать больше детей. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на "правительственном часе" в Госдуме.

Подробностей он не привел, но сказал, что надо ориентироваться на то, чтобы маткапитал стимулировал рожать больше детей. В приоритете - поддержка многодетности. Для этого существуют федеральные и региональные меры. Половина российских регионов уже отменили критерий нуждаемости и предоставляют выплаты и льготы каждой многодетной семье вне зависимости от их доходов. Нужно, чтобы этому последовали и другие субъекты.

"По поручению президента прорабатываем вопрос модернизации этой ключевой демографической меры с тем, чтобы она работала именно на новые рождения", — сказал чиновник.

Накануне.RU много лет пишет о том, что перенос маткапитала на первых детей оказался вредной мерой, поскольку ускорить рождение первых детей невозможно, а рождаемость вторых заметно снизилась, так как вторые дети, если маткапитал на первого уже был получен, остаются почти без выплат. В результате снизилась общая рождаемость. В этих условиях поддержка многодетности не может дать эффекта без поддержки рождаемости вторых детей. Возможно, власти начали понимать, что поддержка должна увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка, а не уменьшаться.