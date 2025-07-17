ВС РФ ударили по польскому военному заводу в Виннице

В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Виннице, в частности по заводу, принадлежащему польской компании "Барлинек групп", которой владеет один из самых богатых поляков Михал Соловов.

Завод, по которому ударили российские беспилотники, получил значительный ущерб. Генеральный директор фирмы Войцех Михаловский заявил, что предприятие очень серьезно пострадало. Он не ожидает возобновления производства как минимум в течение шести месяцев. Местные жители публикуют фотографии огромных столбов дыма. Местные власти призвали жителей не выходить из дома и не открывать окон.

В СМИ сообщается, что территория вокруг завода, судя по архивным снимкам и спутниковым картам, использовалась как база для ремонта военной техники. А рядом с территорией завода находилось авиационное топливо: оно хранилось в цистернах, которые и взорвались в результате удара. Возникла огромная взрывная волна, которую ощутили жители частного сектора, находящегося вокруг; их дома получили повреждения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил возмущение тем, что "было преднамеренное нападение с трех направлений". При этом ни один гражданин Польши не пострадал, и возмущение Сикорского не имеет никаких оснований.

Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что иностранные войска или иностранное оружие на территории Украины являются законными военными целями для ВС РФ.



