Путин взял на контроль строительство аэропорта в Магнитогорске

Во время рабочей поездки в Челябинскую область президент России Владимир Путин обсудил с губернатором региона Алексеем Текслером строительство нового аэропорта в Магнитогорске. Путин дал обещание проследить, чтобы строительство завершилось к концу 2026 года.

По его словам, на строительство всех необходимых компонентов — взлетно-посадочной и других объектов — должно быть выделено 2 млрд 600 млн руб.

"Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации", — сказал президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Напомним, что в ноябре 2023 года аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы.

В апреле завершилась разработка проекта нового здания магнитогорского аэропорта. Проект предусматривает трехэтажное здание с пропускной способностью терминала 200 пассажиров в час.

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников подчеркивал, что модернизация аэропорта Магнитогорская станет одним из важнейших проектов, благодаря которому второй по величине город Южного Урала значительно повысит уровень комфорта и привлекательности.