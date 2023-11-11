Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после масштабной реконструкции ВПП

Сегодня утром аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань приняла первый рейс по маршруту "Москва – Магнитогорск", сообщили в пресс-службе губернатора Южного Урала.

"Это большое событие для Магнитогорска и всей Челябинской области. Строители провели реконструкцию полосы за пять месяцев – для таких объектов сроки рекордные. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке Правительства России и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Сейчас на очереди продолжение работ на аэродромном комплексе и строительство нового здания аэровокзала. Но главное, что аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты", – отметил губернатор Алексей Текслер.

В расписании магнитогорского аэропорта рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Минеральные Воды, Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.