11 Ноября 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после масштабной реконструкции ВПП

Сегодня утром аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу после масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань приняла первый рейс по маршруту "Москва – Магнитогорск", сообщили в пресс-службе губернатора Южного Урала.

"Это большое событие для Магнитогорска и всей Челябинской области. Строители провели реконструкцию полосы за пять месяцев – для таких объектов сроки рекордные. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке Правительства России и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Сейчас на очереди продолжение работ на аэродромном комплексе и строительство нового здания аэровокзала. Но главное, что аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты", – отметил губернатор Алексей Текслер.

В расписании магнитогорского аэропорта рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Минеральные Воды, Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Теги: Аэропорт Магнитогорска, рейс Москва Магнитогорск


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