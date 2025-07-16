Свердловчан предупреждают о высокой пожарной опасности в регионе

Жителей Свердловской области предупреждают о повышенной пожарной опасности в ближайшие два дня. Соответствующее сообщение опубликовали метеорологи "Уральского УГМС".

"16-17 июля местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале", - говорится в сообщении.

Предупреждение также касается Курганской и Челябинской областей.

Стоит отметить, что по данным "Авиалесоохраны" 15 июля в лесном фонде было зарегистрировано два пожара на площади 37 га, однако к сегодняшнему дню горение было ликвидировано. В жилом комплексе с пожарной обстановкой менее спокойно: за последние сутки было зарегистрировано пять пожаров в Кировграде, Екатеринбурге и деревне Комлева. В пресс-службе МЧС по Свердловской области отмечают, что в 25% случаев причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что с 4 июля в регионе отменили особый противопожарный режим, введенный в апреле, который запрещал разведение костров и использование открытого огня, проведение пожароопасных работ и выжигание сухой травы. Несмотря на это, в МЧС подчеркнули, что ограничения продолжают действовать.