Сенатор: Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram*

В Совете Федерации высказались о поправках в кодекс об административных правонарушениях. Если их примут, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram*.

"Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов", - сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.

Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда, уточнил Шейкин.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.