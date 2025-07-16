Чтобы старались. Школы будут отмечать за высокие результаты ВПР и ЕГЭ

Уже с этого года школам планируется присваивать отличительные знаки "Высокая культура оценивания" и "Высокое качество образования" за высокие результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) и ЕГЭ. Школы могут их размещать на своих сайтах. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) будут присваивать эти знаки ежегодно по итогам учебного года на основе анализа результатов ВПР и их сопоставления с результатами ЕГЭ и ОГЭ. При этом непонятно, о каком сопоставлении идет речь, так как ВПР, ОГЭ и ЕГЭ пишут разные школьники: ОГЭ сдают после 9 класса, ЕГЭ - после 11 класса, а ВПР пишут во всех остальных, начиная с 4 класса. Вероятно, имеется в виду комплексный учет результатов всех этих процедур.

В этом году ВПР провели уже в десятый раз. За это время они прошли путь от эксперимента до штатной федеральной оценочной процедуры. Сейчас это самая массовая оценочная процедура в системе образования России, подчеркнул директор ФИОКО Владимир Старичков.

В следующем году ВПР пройдут с 20 апреля по 20 мая. Школы будут самостоятельно определять конкретную дату проведения ВПР по каждому предмету в указанный период. Они рассчитаны на один или два урока.

Как писало Накануне.RU, ВПР планируется сделать главной оценочной процедурой в системе образования и фактически отобрать у школ функцию контроля и оценки знаний школьников. Также ВПР придается смысл переводных экзаменов. При этом сами школы заинтересованы в высоких результатах ВПР, что вынуждает специально к ним готовиться ради хороших результатов, срывая учебный процесс в конце учебного года. Новая мера о присвоении школам отличительных знаков является "пряником" и закрепляет эту тенденцию.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов считает идею вредной.

"Вы можете себе представить у нас в стране больницы, на которых висели бы вот такие вот "знаки отличия", раздаваемые Росздравнадзором, например за интегрированный показатель выживаемости пациентов? Или на отделениях полиции - за результаты выполнения плана по пойманным жуликам и раскрытым преступлениям? Как показывает практика, к увеличению реальной раскрываемости преступлений или лечению больных такие меры никогда не приводили, а вот к припискам и к прочим бюрократическим ухищрениям - точно приводили", - написал учитель.

Комментарии родителей в соцсетях относительно ВПР почти все резко отрицательные. Отмечаются: срыв учебного процесса в конце года, натаскивание детей на конкретные варианты вместо полноценного обучения, дополнительные расходы на справочники по ВПР, увеличение нервозности, угрозы тем, кто не сдаст, и т.п. В то же время у школьников нет юридической обязанности писать ВПР, а по факту это добровольно-принудительно.