Анестезиологов и реаниматологов будут заменять заменят другие врачи

Анестезиологов, реаниматологов и других врачей узкой специализации заменят другие врачи. Соответствующий проект постановления Правительства разработан Миздравом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно постановлению Правительства от 12 марта 2022 года № 353, должность анестезиолога, реаниматолога, травматолога-ортопеда, хирурга могут занимать врачи другой специализации, если есть диплом по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" и действующая аккредитация по одной из них. Также нужно пройти обучение по дополнительной профессиональной программе.

Эта мера показала свою эффективность в повышении укомплектованности больниц врачами хирургического, анестезиологического, травматологического и ортопедического профилей, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, которое продлевает действие упрощенного порядка приема врачей на работу до конца 2026 года.

С 1 сентября начнет действовать приказ Минздрава, согласно которому главврач медучреждения сможет передавать часть функций лечащего врача фельдшерам и акушерам при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи. Треть врачей негативно оценили эту, показал опрос на платформе приложения "Справочник врача". Большинство врачей уверены, что фельдшерам и акушерам можно передать только бюрократическую работу, например выписку рецептов, справок, листков нетрудоспособности, задачи по профилактике заболеваний, но не диагностику и лечение.

В России большая нехватка врачей. Более трети выпускников медвузов не идут в бюджетную медицину. Только по данным Минздрава не хватает около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорит, что в первичном звене медицины нехватка специалистов доходит до 60%. А на селе не хватает до 70% врачей. С младшим медперсоналом положение дел еще хуже. Причина банальна - мизерные зарплаты врачей и огромная нагрузка на них. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал отмечает, что уровень сверхнормативной нагрузки на врачей огромен: один врач работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. А условия работы таковы, что надлежащую медпомощь оказать трудно.