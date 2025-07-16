Трамп заявил, что американских военнослужащих не будет на Украине

Военнослужащие США не будут находиться на территории Украины.

Как заявил журналистам глава государства Дональд Трамп, поставки вооружения Киеву уже осуществляются и за это платят страны, входящие в НАТО.

Президент США также указал, что верит в желание президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт.

Ранее Трамп заявил, что Путин должен согласиться на прекращение огня в течение 50 дней, иначе будут введены санкции. Речь идет о Москве и ее торговых партнерах.