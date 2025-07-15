15 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологодской области продолжается цифровизация сферы физической культуры и спорта

Об этом сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Цифровизация в сфере физической культуры и спорта – это про реальные решения, которые упрощают жизнь вологжанам и делают спорт ближе к каждому. Стремимся к тому, чтобы каждый ребенок мог быстро записаться в выбранную секцию, а родители и тренеры тратили меньше время на бумажную рутину», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теперь через портал «Госуслуги» можно быстро и удобно получить или подтвердить спортивные разряды, судейские категории. Здесь также можно записаться на участие в массовых спортивных мероприятиях, среди которых – «Кросс Нации», «Лыжня России», «День велосипедиста».

На «Госуслугах» стала возможна и электронная записать в группы начальной подготовки первого года обучение спортивных школ региона. Только в 2024 году в Вологодской области было подано почти 30% таких заявлений в онлайн-режиме, а в этом году планируется увеличить этот показатель до уровня не ниже 70%.

Кроме того, на Вологодчине планируют внедрить системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта на спортивных объектах. Камеры, интегрированные с АИС «Мой спорт», будут обеспечивать безопасность, автоматически определять посещаемость, распознавать лица спортсменов, что снизит бумажную нагрузку на тренеров.

В настоящий момент к цифровой экосистеме детско-юношеского спорта АИС «Мой спорт» подключены уже 40 региональных организаций спортивной подготовки и 26 муниципальных образований. Эта работа по интеграции в федеральную государственную информационную систему будет продолжена.

Теги: цифровизация, георгий филимонов, визическая культура


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