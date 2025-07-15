Четыре игрока "Автомобилиста" примут участие в матче звезд мирового хоккея

Игроки "Автомобилиста" примут участие в матче звезд мирового хоккея с Павлом Дацюком, который пройдет 30 августа на льду "УГМК Арены" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в этот день Дацюк соберет друзей, чтобы провести The Magic Game. Приглашение сыграть в матче получили сразу четыре представителя "Автомобилиста" – защитник Никита Трямкин, а также три нападающих: Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Будут ли хоккеисты играть вместе, или их разведут по разным командам, станет известно чуть позже.

Также 30 августа на лед "УГМК Арены" выйдут Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и другие известные игроки.

Как добавили в клубе, билетов на матч еще нет в продаже, дата старта билетной программы будет объявлена дополнительно. Болельщиков призывают остерегаться мошенников, предлагающих уже сейчас купить билеты на эту игру.