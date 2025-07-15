Компания "Мать и дитя" может купить сеть лабораторий "Инвитро" - СМИ

Сеть клиник "Мать и дитя", основанная известным российским акушером-гинекологом Марком Курцером, рассматривает возможность покупки сети лабораторий "Инвитро", пишут "Ведомости". При этом о стадии переговоров и возможной сумме сделки не сообщается.

В сети "Мать и дитя" не стали комментировать планы в отношении "Инвитро", сообщили только, что не исключают возможности покупки новых активов.

Не так давно "Мать и дитя" приобрела сеть клиник "Эксперт" (21 клиника, 3 госпиталя), сумма сделки превысила 8 млрд руб.

У сети "Инвитро" в России и ближнем зарубежье насчитывается более 1,4 тыс. точек.

Руководителем и основным владельцем компании "Мать и дитя" (67,9%) является ее основатель Марк Курцер. В свободном обращении на Московской бирже — 32,1%.