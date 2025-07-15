15 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут установить стандарты упаковок социально значимых товаров

Кабмин просят установить стандарты упаковок социально значимых товаров.

Инициатива принадлежит главк фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову и председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратове. С ней они обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

По словам депутатов, действующее законодательство не предусматривает обязательного установления нормативов объема и массы упаковки социально значимых товаров. А ГОСТ 8.579–2019, определяющий диапазон фасовок, носит рекомендательный характер и не охватывает весь ассортимент товаров первой необходимости.

Парламентарии также указали, что практика скрытого удешевления продукта —  "шринкфляции" — становится проходящей формой инфляции. Миронов предложил установить стандарты объема и массы упаковок социально значимых товаров, чтобы предотвратить недобросовестное снижение их объема и повысит контроль за ценами на продукты питания. Депутат указал, что у производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 граммов или миллилитров вес или объем упаковок. При этом деньги берут как за обычный литр или килограмм товара.

"Яйца, например, продают по 9, 8, 6, штук, и попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток", - сказал Миронов.

Лантратова выразила мнение, что необходимо установить обязательные нормативы упаковки для социально значимых товаров, таких как мука, масло, молочные продукты. По ее словам, необходимо сделать так, чтобы цены росли честно, а потребитель всегда понимал, за что платит, сообщают "Известия".

Напомним, производители молочной продукции в России стали чаще применять "хитрость": указывать на упаковке не объем продукта, а его вес.

Теги: продукты, Госдума, правительство РФ


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