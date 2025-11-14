14 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ухищрения магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей ежегодно

Магазинные уловки с ценообразованием обходятся россиянам в 1 трлн руб. в год.

Такие данные приводит Союз потребителей России (СПРФ), отмечая увеличение числа жалоб от граждан на нечестные методы маркировки продуктов. В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустину организация описывает основные приемы, вводящие покупателей в заблуждение. Среди них — практика шринкфляции (уменьшение фасовки без изменения цены), указание стоимости за 100 грамм вместо веса самой упаковки, а также визуальное выделение "специальной" цены, при котором полная стоимость уходит на второй план.

Как отмечают эксперты, тренд на сокращение объемов упаковки зародился после кризиса 2008–2009 годов. Это позволяет бизнесу маскировать рост издержек, не повышая напрямую ценник, но часто вызывает недовольство покупателей. Резонансными примерами стали появление в 2019 году куриных яиц в десятках по 9 штук, а также бутылок с напитками объемом 0,8 и 0,9 литра.

СПРФ выступил с инициативами, призванными повысить прозрачность ценообразования. Общественники предлагают в обязательном порядке дублировать на ценниках стоимость товара в пересчете на килограмм или литр, а также установить единые стандарты к их оформлению, чтобы акционная цена не отвлекала внимание от реальной, сообщают "Известия".

Ранее кабмин уже просили установить стандарты упаковок социально значимых товаров. Инициатива принадлежит главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову и председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратове. С ней они обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Теги: магазины, продукты, покупатели


