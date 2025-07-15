В Екатеринбурге дело пенсионера, обвинившего медиков в заражении ВИЧ и гепатитом, дошло до суда

В Екатеринбурге дошло до суда дело пенсионера, ветерана МВД Виктора Горскова, который обвиняет ЦГКБ №1 в заражении ВИЧ и гепатитом С. Ранее семья Горсковых уже доказала вину больницы в заражении в этот же период Виктора коронавирусом, что стало первым подобным выигранным делом в России. Накануне суд заслушивал мнения сторон.

Напомним, что семья Горсковых требует от ЦГКБ №1 компенсацию морального вреда в 10 млн рублей: самому Виктору 7 млн за заражение ВИЧ и гепатитом С, и 3 млн - супруге Виктора Светлане Горсковой как потерпевшей стороне.

Процесс ведет та же судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга, которая ранее удовлетворила иск о заражении Виктора Горскова коронавирусом. Как и в прошлый раз, несмотря на нотариально заверенный документ от потерпевшего, в котором журналисту Накануне.RU разрешено ознакомиться и публиковать его медицинские данные, суд закрыл процесс от СМИ, но, что удивительно, оставил дверь зала перед журналистом открытой.

Адвокат истцов Дмитрий Малетин рассказал, что представитель больницы потребовал приобщить к делу оригиналы документов, копии которых содержатся в деле на 300 листах. На это потребуется дополнительное время. Кроме того, по словам защитника, ответчик, возможно, скрывал документы, предоставляя в Росздравнадзор историю болезни из 73 листов, в правоохранительные органы уже из 59 листов, а Горсковой и вовсе выдали только на 55 листах. "Ответа, почему из истории болезни Горскова руками ответчика исчезают листы, мы не получили", - отметил Малетин.

Заседание отложено до 11 августа.

Напомним, что супружеская чета также подозревает сотрудников следственного отдела ОП №7 в сокрытии документов и умышленном невозбуждении уголовного дела по заражению ветерана МВД ВИЧ и гепатитом С в 2020 году. Почти 2 года назад суд признал волокиту следователей и отметил безобразное состояние материалов доследственной проверки, однако суд и сегодня разбирается, почему следственные органы не торопятся возбудить дело. Накануне.RU будет следить за ситуацией.