"Атом" обязали укрепить стенки котлована дома в Екатеринбурге путем обратной засыпки

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали о ситуации с засыпкой котлована в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что "Атом" начал засыпку опасного котлована на улице Раевского в столице Урала. Речь шла только о частичной засыпке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", компания оказывает содействие проводимой проверке.

"Нам важно оперативно определить причину повреждения благоустройства, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем. В настоящее время свайные работы на площадке не ведутся; стартуют работы по обратной засыпке откосов котлована – то есть укреплению шпунтового ограждения. Мы готовы в ближайшее время приступить к восстановлению поврежденного благоустройства; взаимодействуем с жителями по вопросу допуска на территорию дома для выполнения работ", - отметили в пресс-службе застройщика.