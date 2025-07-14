На Урале суд отправил под домашний арест двух полицейских

Суд избрал меру пресечения двоим сотрудникам ОМВД России "Североуральский". Полицейских отправили под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, речь идет о врио начальника РЭО ОМВД России "Североуральский" Геннадии Сафронове и старшем инспекторе ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России "Североуральский" Александре Фишере. Первому вменяют статьи Уголовного кодекса о получении взятки и мошенничестве, второму – о получении взятки.

"Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 сентября 2025 года включительно", - отметили в облсуде, не став раскрывать подробностей дела.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области воздержались от комментариев по данному делу.