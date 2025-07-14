Капитан "Урала" Мишкич ушел из клуба

Один из лидеров екатеринбургского ФК "Урал" и капитан команды Даниэль Мишкич покинул клуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

Там уточнили, что у хорватского полузащитника закончился контракт. На счету игрока 142 матча и 11 голов за "Урал".

"Спасибо, дорогой Даниэль, за доброе и внимательное отношение к каждому сотруднику клуба, к болельщикам. Всегда будем ждать тебя на Урале! Желаем успешного продолжения карьеры!", - отметили в клубе.

Напомним, что Мишкич перешел в "Урал" в 2020 году. Тогда же он дал эксклюзивное интервью Накануне.RU. Прочитать его можно по этой ссылке: Даниэль Мишкич: Если меня вызовут в сборную – готов пешком дойти до Хорватии.