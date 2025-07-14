В Елабуге отменили все массовые мероприятия – из-за ежедневных атак беспилотников

В Елабужском районе Татарстана власти решили отменить все массовые мероприятия из-за "практически ежедневных попыток проникновения беспилотников на территорию", сообщил глава района Рустем Нуриев.

"Все мы переживаем непростое время. Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения БПЛА на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения", - отметил чиновник. Он добавил: "Несмотря на попытки вывести нас из эмоционального равновесия мы продолжаем жить полной жизнью".

Также Нуриев добавил, что "снижение скорости мобильного интернета – временная, необходимая мера". "Рекомендуем всегда иметь при себе наличные средства и пользоваться Wi-Fi там, где это возможно", - заключил глава района.