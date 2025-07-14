14 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Это две разные фотографии". Учитель считает, что Кравцов переподписал свое поздравление с ошибкой

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который назвал фейком фото своего поздравления с орфографической ошибкой, переподписал фотографию заново. В этом уверен питерский учитель Михаил Богданов.

19 июня было опубликована фотография с поздравлением "Артека" от Кравцова, на которой было написано: "С празником". Кравцов назвал это шуткой, которую он воспринял с иронией. А 12 июля РИА Новости разместили "подлинное фото" с поздравлением Кравцова, уже без ошибки, причем в низком разрешении. Такая фотография с поздравлением Кравцова висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку" известных людей.

В случае затирания недоброжелателями буквы "д" и соединения частей слова остальные буквы не изменились бы, но можно заметить, что это два разных поздравления, написанных одной и той же рукой, отмечает Богданов. Причем Кравцов явно старался написать так, чтобы было похоже. Он не понимает, кем нужно быть, чтобы заново переподписать фотографию и через месяц после скандала показать ее через крупнейшее СМИ.

"Была бы подлинная - показали бы на второй день, а не через месяц! <...> Словом, министр просвещения России лично занимается подделкой исторических документов, я считаю. Зачем он это делает, вместо того чтобы просто честно признать ошибку, - трудно сказать. Пусть это исследователи человеческого поведения изучают. Для меня лично после этого этот человек совершенно перестал существовать как личность, которую стоит уважать", - написал Богданов.

Ранее этот случай упомянул в своей передаче "Бесогон" Никита Михалков. Он сказал, что не удивлен.

Теги: кравцов, фотография


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