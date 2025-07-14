Трамп может объявить о передаче Украине наступательного вооружения - СМИ

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, может объявить о новом плане вооружения Украины. В этот план могут быть включены наступательное оружие и ракеты большой дальности, способные долететь до Москвы, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные источники.

"Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным", - цитирует издание сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Также Axios пишет, что в телефонном разговоре с Трампом 3 июля Путин, якобы, заявил американскому президенту, что ВС РФ в ближайшие 60 дней планируют наступление, чтобы выйти на административные границы новых российских регионов.

Между тем, Трамп уже успел заявить, что США отправят Украине комплексы Patriot, но платить за них будут другие страны НАТО. Эту тему Трамп собирается обсудить 14 июля с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. "В целом, мы собираемся отправить им [Украине] различные образцы очень современного вооружения, и они заплатят нам за это 100%. Именно так мы этого и хотим. Мы давно пытаемся этого добиться. Не думаю, что Байден вообще об этом просил. Мы вложили около $350 миллиардов. Европа — $100 миллиардов. Это большие деньги, но, по-хорошему, они [Европа] должны вложить больше, чем мы. Так что по мере того, как мы будем отправлять технику, они будут нам за нее возмещать", — сказал президент США.