Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и ЕС

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС.

Об этом он сообщил в двух письмах, направленных в субботу в Мехико и Брюссель. Как отмечает "Интерфакс", копии посланий опубликованы в аккаунте президента США в соцсети Truth Social.

"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран Евросоюза пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал Трамп.

Аналогичное письмо получили в Мехико: в нем отмечается, что с 1 августа Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Мексики. При этом глава США не исключил возможности продолжения переговоров.

Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают анонсированного Дональдом Трампом "важного заявления по России", которое тот обещал сделать в понедельник, 14 июля.