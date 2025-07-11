Россия выдала Латвии подозреваемого в насилии над ребенком

Россия выдала Латвии гражданина "одной из среднеазиатских республик", который находится в международном розыске по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки.

"По информации зарубежных коллег, злоумышленник в апреле 2021 года возле казино в городе Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Заведомо зная, что девушка является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Фигурант скрылся за пределами Латвии и в 2024 году был объявлен в международный розыск", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Позже выяснилось, что мужчина находится в России. В июле прошлого года его задержали в Москве.

"Генпрокуратурой России удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого, и сегодня в пункте пропуска Бурачки – Терехово он передан представителям правоохранительных органов Латвийской Республики", - добавила Волк.