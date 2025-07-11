Стоимость биткоина выросла до $116 тысяч

Стоимость биткоина выросла до рекордных $116 тыс., рост за день составил 4%. Предыдущий суточный рекорд стоимости криптовалюты был установлен 22 мая, тогда биткоин стоил $113 тыс. Также рост в последние сутки показали и другие криптовалюты: Ethereum (рост на 7%), XRP (5,3%), Solana (4,3%) и мем-токен Dogecoin (6,2%).

Рост биткоина происходит на фоне поддержки криптовалют со стороны властей США. Комитет Палаты представителей по финансовым рынкам, возглавляемый Республиканской партией, ранее объявил, что неделя, начинающаяся 14 июля, будет "Неделей криптовалют", в ходе которой Палата представителей рассмотрит законопроекты, благоприятствующие криптовалютам, такие как "Закон GENIUS", и другие. По словам комитета, эти шаги помогут сделать США "криптовалютной столицей мира".

Рост биткоина также происходит на фоне крупных инвестиций в криптовалюту, в том числе от GameStop, которая в мае приобрела партию биткоинов на сумму около $513 млн, и Trump Media and Technology Group, которая заявила, что привлечет $2,5 млрд для создания корпоративного резерва биткоинов.