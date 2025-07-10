Власти Екатеринбурга потребовали остановить стройку в Пионерском районе

Администрация Екатеринбурга направила застройщику "Атомсотройкомплекс" требование остановить строительные работы в Пионерском районе возле дома по улице Раевского, 4. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

Согласно письму, написанному замглавы Рустамом Галямовым в адрес главы компании Валерия Ананьева, от застройщика требуют остановить рытье котлована, из-за которого, по словам жильцов дома на Раевского, по прилегающей территории и подвалу пошли трещины.

"Данное обстоятельство создает угрозу безопасности эксплуатации существующего многоквартирного дома и жизни проживающих граждан. Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу незамедлительно принять меры и прекратить строительные работы по забивке свай. Оперативно произвести обратную засыпку разработанного котлована с обязательным уплотнением грунта, обеспечивающим устойчивость к конструкции и безопасности близлежащего жилья", - говорится в письме.

Галямов также попросил до 14 июля предоставить техническое решение относительно дальнейших действий по разработке котлована, включая обязательные расчеты и обоснования, которые гарантировали бы полное отсутствие рисков повреждения соседнего дома.

Отметим, что "Атомстройкомплекс" уже остановил строительные работы. Как заверяет застройщик, который также строил дом и на Раевской, угрозы безопасности нет, но для спокойствия граждан все же будет проведено комплексное обследование шпунтового ограждения.

Ранее жители дома на Раевской, 4 обратили внимание на трещины, которые еще в апреле образовались в асфальте во дворе дома. Это произошло после того, как рядом застройщик стал рыть котлован. В середине июня рабочие стали забивать свали и трещины стали настолько большими и глубокими, что это вызвало реальное беспокойство жильцов. Спустившись в подвал, жильцы обнаружили трещины и на самом здании.