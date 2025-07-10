"ГОСТовская" школьная форма не будет обязательной

Шумная кампания по введению ГОСТа на школьную форму, активно поддержанная депутатами Госдумы, в итоге не привела ни к чему: в Минпросвещения отметили, что типовые требования к форме носят лишь рекомендательный характер, а школы и родители сами продолжат выбирать одежду для учащихся.

"За родителями остается решение о выборе модели школьной формы и внимательное чтение этикеток, на которых должно быть заветное сочетание букв и цифр: ГОСТ Р 71582-2024", - цитирует RT представителя министерства.

ГОСТ при этом тоже допускает весьма широкие и неоднозначные определения. Так, "школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной".