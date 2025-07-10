В Прикамье женщина обвинила мужа в терроризме после того, как он не пустил ее домой

Жительница Прикамья обвинила своего супруга в терроризме, сообщает "Рифей".

Происшествие случилось в мае этого года в Краснокамске. Женщина пришла домой навеселе, что не понравилось ее супругу. Он отказался пускать ее в квартиру. Поэтому женщина ушла к своей матери.

После этого она позвонила в службу спасения и сообщила о том, что ее муж удерживает некую женщину в заложниках и намерен взорвать газ в квартире. На место предполагаемого происшествия выехали все экстренные службы города. Однако спасать никого не пришлось, так как история оказалась выдуманной. Женщину будут судить по ч. 1 ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.