Епископат УПЦ обратился к Зеленскому по поводу лишения гражданства митрополита Онуфрия

Архиереи канонической УПЦ обратились с открытым письмо к Зеленскому по поводу лишения им украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Они перечислили все его действия, свидетельствующие о проукраинской позиции. В том числе он был инициатором и основателем собрания епископов, которое было обставлено как Собор, состоявшийся 27 мая 2022 года. По итогам мероприятия были внесены изменения в устав УПЦ об отделении от Московского Патриархата. Также Онуфрий осуждает СВО. Теперь в храмах УПЦ молятся об украинских боевиках.

Обращение выдержано в верноподданническом тоне, выражается полная лояльность правящему режиму, а Зеленского просят явить свою "мудрость". Документ подписала половина архиереев. Характерно, что под ним нет подписей двух самых твердых и активных защитников православия на Украине среди епископата: митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, а также митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

На днях митрополит Лука обратился к архиереям. Он напомнил им о том, что в ноябре 2024 года, когда Священный Синод РПЦ освободил от должности правящего архиерея Донецкой епархией митрополита Илариона, многие возмущались и даже подписались под какой-то петицией. Но теперь лишен украинского гражданства сам предстоятель. И что же?

"Удар нанесли не просто по личности, а по самой Церкви, по ее первосвященнику, по каноническому строю, по единству. И теперь – тишина. А подписанты "громогласного" заявления – молчат. Ни одного слова. Ни строчки. Ни исповедания. Молчат, будто ничего не произошло. Молчат, будто это не нас касается", – подчеркнул архиерей.

Накануне американский адвокат Роберт Амстердам опубликовал пресс-релиз, в котором назвал действия Зеленского частью масштабной кампании по ликвидации УПЦ и подавлению всех своих оппонентов, политических и религиозных.