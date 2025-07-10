Боец СВО из Екатеринбурга не мог месяцами получить справку из-за "тормозящих товарищей"

Получивший ранение участник СВО из Екатеринбурга не мог месяцами получить нужную ему справку. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов обвинил в этом "тормозящих товарищей".

Как сообщил он в своем Telegram-канале, еще в начале октября прошлого года боец по имени Роман получил в бою тяжелейшую минно-взрывную травму и лечился в госпитале Вишневского.

"Справку отправили на утверждение, после чего должны были Почтой России отправить в адрес военнослужащего. Однако шли месяцы, и даже к концу мая боец ее не получил. Отмечу, что это документ первостепенной важности, так как без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман, соответственно, все это время не мог получить и страховку. Обратился в военную прокуратуру Московского военного округа, которая нашла "тормозящих товарищей" и ускорила процесс", - рассказал Иванов.

По его словам, в итоге семья военнослужащего наконец-то получила нужную справку.

"Значит, могли же ответственные лица отправить справку раньше? Могли. Зачем ждали "пинка" от надзорного ведомства – непонятно", - заключил депутат.

Ранее Максим Иванов рассказывал о другом случае, когда участник СВО из Екатеринбурга почти год не может получить выплату за ранение, потому что его документы просто где-то потеряли.