Югра представила свои промышленные разработки на XV выставке "Иннопром"

Губернатор Югры Руслан Кухарук возглавил делегацию региона на XV международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге 7-10 июля. Заключены различные соглашения, проведены встречи, во время которых укреплено сотрудничество с регионами и компаниями. Подробнее о работе делегации Югры на форуме читайте в материале Накануне.RU.

"Иннопром" – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Главная тема выставки в этом году – "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", главный партнёр – Саудовская Аравия. В четырёх павильонах "Екатеринбург-Экспо" расположены стенды предприятий и регионов, где представлены их достижения в сфере промышленности. Участие в выставке предоставляет компаниям Югры возможность представить свои продукты и услуги на международной арене, а региону – повысить узнаваемость на международной арене.

Среди разработок, выставленных на стенде Югры, – снегоболотоход Тром 20-Форвардер, уникальный и единственный в России производитель снегоболотоходной техники. Кроме того, представлены компании, занимающиеся производством БПЛА, добычей и переработкой особо чистого кварца, ООО "Геолого-технологическая компания" - предприятие, ведущее деятельность на территории региона по внутрискважинным работам, геофизическим исследованиям скважин, а также гидродинамическим исследованиям при проведении капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин.

Глава региона работал на выставке 8 июля. В графике Руслана Кухарука – рабочие встречи с ведущими компаниями, во время которых обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов, а также расширение межрегиональной кооперации и сотрудничества с главами субъектов и представителями иностранных государств. Также Руслан Кухарук поучаствовал в главной стратегической сессии мероприятия "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

С генеральным директором Акционерного общества "Корпорация Попов Радио" Владимиром Компанейщиковым Губернатор Югры обсудил проект по производству на базе АО "Полярный кварц" высококачественного кварцевого концентрата и подписал соответствующий меморандум. По словам Руслана Кухарука, завод располагает необходимыми производственными мощностями и выпускает востребованный продукт — природный кварц и кварцевую крупку, применяемые в различных отраслях промышленности России и мира. Новый проект позволит освоить технологии изготовления материалов для оптической и радиоэлектронной техники, повысить качество выпускаемых изделий и расширить ассортимент продукции.

"За последние годы мы положили немало сил и средств для того, чтобы привести не просто добычу, но и первичную переработку в Арктике к дальнейшему использованию. Наша совместная деятельность будет направлена на то, чтобы использовать ресурсы, которые есть на территории округа, с теми технологиями и компетенциями, инновационным подходом, которые есть у вашей компании", – сказал губернатор Югры.

Позже на встрече с первым заместителем губернатора – председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым Руслан Кухарук обсудил расширение межрегиональной кооперации. На полях выставки состоялась также встреча с представителями ООО "Победа-1" – глава региона обсудил реализацию инвестиционного проекта по созданию производства отечественных белковых компонентов для питания новорождённых и детей до 6 месяцев. Компания является единственным российским производителем инновационного продукта "Иммунокол Плюс", который ранее поставлялся только из-за рубежа. В рамках реализации проекта запущена первая производственная линия, приобретено оборудование для второй линии, создано 40 высокопроизводительных рабочих мест и произведено более 4,6 тонн белковой продукции. Запуск второй производственной линии запланирован на третий квартал 2025 г.

"Цех полностью готов к работе и уже производит не только добавки для детей старше пяти лет, но и различные формы выпуска — сухие и таблетированные. В связи с новым законодательством о БАДах мы подали на регистрацию сухую форму продукта. Планируем завершить регистрацию в следующем году, что позволит реализовывать продукцию через аптечные сети и в организованных детских коллективах", - рассказал учредитель ООО "Победа-1" Сергей Майзель.

Подводя итоги работы делегации Югры на Иннопроме, губернатор Руслан Кухарук отметил, что ключевая задача работы на выставке – поддержка югорских предприятий и привлечение инвесторов.

"Каждое подписанное соглашение – конкретный шаг к укреплению экономики Югры, созданию современных рабочих мест, улучшению инфраструктуры и качества жизни. Обозначенные на "Иннопроме" совместные планы и договоренности станут драйвером устойчивого развития региона", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.