Югра представила свои промышленные разработки на XV выставке "Иннопром"

10 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Югра представила свои промышленные разработки на XV выставке "Иннопром"

Губернатор Югры Руслан Кухарук возглавил делегацию региона на XV международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге 7-10 июля. Заключены различные соглашения, проведены встречи, во время которых укреплено сотрудничество с регионами и компаниями. Подробнее о работе делегации Югры на форуме читайте в материале Накануне.RU.

"Иннопром" – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Главная тема выставки в этом году – "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", главный партнёр – Саудовская Аравия. В четырёх павильонах "Екатеринбург-Экспо" расположены стенды предприятий и регионов, где представлены их достижения в сфере промышленности. Участие в выставке предоставляет компаниям Югры возможность представить свои продукты и услуги на международной арене, а региону – повысить узнаваемость на международной арене.

Среди разработок, выставленных на стенде Югры, – снегоболотоход Тром 20-Форвардер, уникальный и единственный в России производитель снегоболотоходной техники. Кроме того, представлены компании, занимающиеся производством БПЛА, добычей и переработкой особо чистого кварца, ООО "Геолого-технологическая компания" - предприятие, ведущее деятельность на территории региона по внутрискважинным работам, геофизическим исследованиям скважин, а также гидродинамическим исследованиям при проведении капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин.

Стенд ХМАО на "Иннопроме"(2023)|Фото: Накануне.RU

Глава региона работал на выставке 8 июля. В графике Руслана Кухарука – рабочие встречи с ведущими компаниями, во время которых обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов, а также расширение межрегиональной кооперации и сотрудничества с главами субъектов и представителями иностранных государств. Также Руслан Кухарук поучаствовал в главной стратегической сессии мероприятия "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

С генеральным директором Акционерного общества "Корпорация Попов Радио" Владимиром Компанейщиковым Губернатор Югры обсудил проект по производству на базе АО "Полярный кварц" высококачественного кварцевого концентрата и подписал соответствующий меморандум. По словам Руслана Кухарука, завод располагает необходимыми производственными мощностями и выпускает востребованный продукт — природный кварц и кварцевую крупку, применяемые в различных отраслях промышленности России и мира. Новый проект позволит освоить технологии изготовления материалов для оптической и радиоэлектронной техники, повысить качество выпускаемых изделий и расширить ассортимент продукции.

"За последние годы мы положили немало сил и средств для того, чтобы привести не просто добычу, но и первичную переработку в Арктике к дальнейшему использованию. Наша совместная деятельность будет направлена на то, чтобы использовать ресурсы, которые есть на территории округа, с теми технологиями и компетенциями, инновационным подходом, которые есть у вашей компании", – сказал губернатор Югры.

Руслан Кухарук на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Позже на встрече с первым заместителем губернатора – председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым Руслан Кухарук обсудил расширение межрегиональной кооперации. На полях выставки состоялась также встреча с представителями ООО "Победа-1" – глава региона обсудил реализацию инвестиционного проекта по созданию производства отечественных белковых компонентов для питания новорождённых и детей до 6 месяцев. Компания является единственным российским производителем инновационного продукта "Иммунокол Плюс", который ранее поставлялся только из-за рубежа. В рамках реализации проекта запущена первая производственная линия, приобретено оборудование для второй линии, создано 40 высокопроизводительных рабочих мест и произведено более 4,6 тонн белковой продукции. Запуск второй производственной линии запланирован на третий квартал 2025 г.

"Цех полностью готов к работе и уже производит не только добавки для детей старше пяти лет, но и различные формы выпуска — сухие и таблетированные. В связи с новым законодательством о БАДах мы подали на регистрацию сухую форму продукта. Планируем завершить регистрацию в следующем году, что позволит реализовывать продукцию через аптечные сети и в организованных детских коллективах", - рассказал учредитель ООО "Победа-1" Сергей Майзель.

Подводя итоги работы делегации Югры на Иннопроме, губернатор Руслан Кухарук отметил, что ключевая задача работы на выставке – поддержка югорских предприятий и привлечение инвесторов.

"Каждое подписанное соглашение – конкретный шаг к укреплению экономики Югры, созданию современных рабочих мест, улучшению инфраструктуры и качества жизни. Обозначенные на "Иннопроме" совместные планы и договоренности станут драйвером устойчивого развития региона", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.

Теги: Руслан Кухарук, "Иннопром", выставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети