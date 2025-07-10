В Екатеринбурге подростки подрались с кондуктором автобуса

В Екатеринбурге в автобусе на маршруте №57 произошла драка между подростками и кондуктором. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города. На нем видно, что двое подростков несколько раз пытаются расплатиться за проезд телефоном, однако, вероятно, произошли какие-то сложности. Звука на видео нет, поэтому о том, в чем именно заключалась причина конфликта, можно только предположить.

Парни пытаются что-то объяснить, кондуктор уходит, но потом снова возвращается и начинает спорить с несовершеннолетними, подходя очень близко. Те показывают ему телефон и что-то объясняют. В какой-то момент кондуктор отвешивает пощечину одному из подростков и тот бьет кулаком в ответ, набрасываясь на мужчину. При этом, второй сидит на месте.

Сначала драка происходит в салоне, но уже не под камерой, а после переходит на улицу. Тогда уже оба пассажира покинули автобус. На место были вызваны сотрудники полиции.

В "КП-Екатеринбург" со ссылкой на друга пассажира, рассказали, что первым конфликт начал именно кондуктор. У парней действительно возникла проблема с оплатой по QR-коду, однако они все же заплатили картой через валидатор. Затем они спросили кондуктора, почему не работает QR-код, на что тот стал грубить, заявил, что система не отвечает с самого утра, а после потребовал "проваливать" на следующей остановке.

"Подростком" оказался совершеннолетний парень. Он спросил, почему кондуктор так с ними разговаривает, на что последний, по словам парня, стал их оскорблять. Парень сказал кондуктору "заткнуться" и что они оплатили проезд, однако тот подошел и дал пощечину. Так и завязалась драка.

Пострадавший пассажир сам пошел в полицию и написал заявление о нападении.

На момент публикации получить комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге не удалось.