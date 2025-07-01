Паслер выделил 50 миллионов, чтобы провести в Екатеринбурге чемпионат России по боксу

Чемпионат России по боксу пройдет в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта. На их проведение врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 50 млн рублей, сообщает департамент информполитики региона. Крупнейшие боксерские соревнования страны пройдут с 15 по 23 августа.

"Вполне заслуженно регион выбран площадкой проведения чемпионата страны по боксу. Сегодня в Свердловской области для занятий этим видом спорта создана вся необходимая инфраструктура. Боксом занимаются более 12 тысяч человек, и это число продолжает расти. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, а спортсменов и болельщиков ждет насыщенный эмоциями турнир", — отметил Денис Паслер.

На ринге встретятся около 300 лучших спортсменов из более чем 60 регионов страны. Свердловскую область же представят чемпионы и призеры чемпионатов России и УрФО Александр Дорофеев, Евгений Ляшков, Дмитрий Фоминых, Захар Широков, Виталий Потапов и другие спортсмены.

В 2025 году чемпионат было решено посвятить памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова, году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Итогом соревнований станет формирование сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в конце года. В эти дни жители и гости Екатеринбурга смогут насладиться мультимедийным шоу, выступлением военного оркестра, полевой кухней, выставкой военной техники, мастер-классами и разнообразными спортивными активностями.

Чемпионат России по боксу проводится в рамках госпрограммы "Спорт России", направленной на создание современной спортивной инфраструктуры, поддержку талантливых спортсменов и привлечение как можно большего числа россиян к регулярным занятиям физической культурой.