09 Июня 2025
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Политика Костромская область
Фото: t.me/sk_sitnikov

Стихотворения костромских бойцов открыли видеопроект «ПоэZия Победы»

Губернатор Костромской области Сергей Ситников неоднократно отмечал, что  в последнее время в стране появляется много литературных произведений, посвященных спецоперации.

Причем, важно, что новые авторы появляются и среди самих военнослужащих. Даже среди тех, кто до этого никогда не занимался творчеством.

«У нас стали писать военнослужащие, причем писать стихи. Мы уже выпустили сборник поэзии военнослужащих 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Когда вдруг начинает писать большое количество людей, это уже не отдельный факт, это уже явление», - отмечает Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным Сергей Ситников подарил главе государства сборник стихов военнослужащих 331-го полка. Этот сборник был издан благотворительным фондом «Гордимся тобой» к 80-летию полка.

(2025)|Фото: t.me/sk_sitnikov

Именно эти стихи сейчас открыли проект «Газпром-Медиа».

(2025)|Фото: t.me/sk_sitnikov

«Благодарю коллег из «Газпром-Медиа». В серии видеороликов ветераны боевых действий и военкоры читают стихи, написанные нашими ребятами на передовой. Очень сильно. Тема специальной военной операции и подвига бойцов становится неотъемлемой частью современной культуры и искусства. Это настоящая история современности. История нашей будущей Победы», - написал в своем телеграм-канале Сергей Ситников.

Теги: проект газпром-медиа, сергей ситников, сборник стихов о спецоперации


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