Задержанный мэр Красноярска владеет машиной Land Rover и мотоциклом ВМW

Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, имеет автомобиль Range Rover Sport и мотоцикл BMW K 1600 GTL. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

В собственности Логинова находится внедорожник 2015 года выпуска и мотоцикл 2012 года.

В 2024 году у мэра был еще один внедорожник — Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, был продан.

По данным последней декларации от 2021 года, Логинов имел в собственности три участка, лодочный автоприцеп и катер "Амур". Также вместе с женой он квартирой 35 квадратов и жилым домом площадью более 238 квадратов.

Ранее Логинову было предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению следствия, в 2018-24 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 180 млн руб. деньгами и оплатой строительства на его участке бани. За это Логинов якобы должен был обеспечить победу организации в конкурсах муниципального "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" на ремонт городских дорог.