09 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Маска отговаривали от поездки в Москву

Отец бизнесмена Илона Маска Эррол, побывавший в Москве, рассказал о том, что его отговаривали от поездки в российскую столицу.

"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь! Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица!", - приводит РБК слова Маска, сказанные на проходящем в Москве "Форуме будущего 2050".

Маск-старший призвал "положить конец бреду, который на Западе распространяют про Россию и её граждан".

Ранее Маск рассказал, что был удивлен чистотой и хорошими дорогами в Москве.

"Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений", – заявил он. По словам предпринимателя, здания в городе напоминают ему о Древнем Риме: "очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами".

Как считает Маск, мир должен больше знать о Москве, потому что это прекрасный город. Он отметил, что больше всего его удивил высокий уровень безопасности в мегаполисе.

"Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда", – отметил отец миллиардера.

Теги: Эррол Маск, "Форум будущего 2050", выступление


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Ранее 09.06.2025 02:44 Мск Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях после визита в Москву

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