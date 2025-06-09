Маска отговаривали от поездки в Москву

Отец бизнесмена Илона Маска Эррол, побывавший в Москве, рассказал о том, что его отговаривали от поездки в российскую столицу.

"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь! Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица!", - приводит РБК слова Маска, сказанные на проходящем в Москве "Форуме будущего 2050".

Маск-старший призвал "положить конец бреду, который на Западе распространяют про Россию и её граждан".

Ранее Маск рассказал, что был удивлен чистотой и хорошими дорогами в Москве.

"Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений", – заявил он. По словам предпринимателя, здания в городе напоминают ему о Древнем Риме: "очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами".

Как считает Маск, мир должен больше знать о Москве, потому что это прекрасный город. Он отметил, что больше всего его удивил высокий уровень безопасности в мегаполисе.

"Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда", – отметил отец миллиардера.