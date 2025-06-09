Baza: Фигурантов дела о похищении блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде

Всех ранее задержанных за похищение блогера Арега Щепихина отпустили под подписку о невыезде, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, следователи не стали арестовывать никого из шестерых человек, подозреваемых по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий".

3 июня Щепихина пытались похитить неизвестные на Ярославском вокзале Москвы, его силой запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже столичные силовики нашли этих неизвестных, ими оказались, якобы, сотрудники спецслужб и силовых ведомств из Чечни. Они не скрывали, что "допросили" Щепихина по поводу его высказываний в сети. Щепихин был избит, рассказывал, что ему угрожали. По факту его похищения и избиения возбудили уголовное дело.

В отношении самого блогера также возбуждены два уголовных дела: о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Щепихин арестован на два месяца.