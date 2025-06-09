На Урале осужден врач-онколог, по вине которого пациент умер в больнице

На Среднем Урале суд вынес приговор врачу, обвиняемому в смерти пациента по неосторожности. Отправлять за решетку его не стали.

Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых оказался врач-онколог Карпинской центральной городской больницы. Как показало расследование, в 2019 году местному жителю для предупреждения нарушения сердечного ритма и предотвращения внезапной смерти был имплантирован электрический кардиостимулятор. В мае 2023 года пациент пришел на прием к своему лечащему врачу-онкологу, который наблюдал мужчину с 2021 года.

По версии следствия, доктор не провел надлежащий осмотр пациента и как следует не изучил его медицинскую документацию. Между тем в ней говорилось о наличии электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для магнитно-резонансной томографии. Однако именно на эту процедуру и направил уральца онколог.

В июне 2023 года в больнице пациенту провели МРТ, которая привела к нарушению сердечного ритма. В результате мужчина умер в медучреждении на следующий день. Дело врача направили в суд в ноябре 2024 года. Сообщалось, что ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, своей вины онколог не признал. Карпинский городской суд назначил ему 2 года ограничения свободы. Также он лишен права заниматься врачебной деятельностью на 3 года.