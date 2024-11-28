На Урале судят врача, отправившего пациента на смертельную процедуру

На Среднем Урале перед судом предстанет врач. Его обвиняют в смерти пациента по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался врач-онколог Карпинской центральной городской больницы. Как показало расследование, в 2019 году местному жителю для предупреждения нарушения сердечного ритма и предотвращения внезапной смерти был имплантирован электрический кардиостимулятор. В мае 2023 года пациент пришел на прием к своему лечащему врачу-онкологу для обследования. Врачом был обвиняемый, который наблюдал мужчину с 2021 года.

По версии следствия, доктор не провел надлежащий осмотр пациента и как следует не изучил его медицинскую документацию. Между тем в ней говорилось о наличии у мужчины электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для магнитно-резонансной томографии. Но именно на эту процедуру и направил уральца врач-онколог.

В июне 2023 года в больнице пациенту провели МРТ, которая привела к нарушению сердечного ритма. В результате мужчина умер в медучреждении на следующий день.

Сейчас расследование дела врача завершено, его рассмотрит Карпинский городской суд. Как отметили в прокуратуре, сам доктор отказался признавать свою вину в смерти человека.

Как добавили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был допрошен ряд свидетелей и специалистов, проанализирован значительный объем медицинской и другой документации. Также проведены необходимые экспертизы, в том числе сложная комиссионная судебно-медицинская экспертиза в судебно-экспертном центре СК России. Врачу грозит до 3 лет лишения свободы.